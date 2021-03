So wurde das Marihuana im Auto transportiert.

Zoll

Bremen. Am Montag hat der Zoll bei einer Kontrolle eines aus den Niederlanden kommenden Autos auf dem Rastplatz Krumhörens Kuhlen an der A 1 in Bremen über 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der 37-jährige Fahrer des Mietfahrzeuges gab zunächst an, keine verbotenen Waren wie Rauschgift mitzuführen. Den Zöllnern fiel jedoch gleich der für Marihuana typische süßliche Duft auf, der aus der Fahrerkabine strömte.

Das Fahrzeug wurde daraufhin von den Beamten genauer in Augenschein genommen. Als der Fahrer gebeten wurde, den Kofferraum zu öffnen, hob dieser nur kurz die Kofferraumklappe an und schloss sie gleich wieder. Grund genug, hier gründlich nac