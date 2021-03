Sturmtief „Klaus“: Großflächiger Stromausfall in Bremen-Nord

In Bremen-Nord ist am Donnerstag großflächig der Strom ausgefallen.

Symbolbild: imago images/Christian Ohde

Bremen. Sturmtief „Klaus“ fegt über den Norden. In Bremen-Nord ist die Stromversorgung großflächig ausgefallen, nachdem ein massiver Baum im Sturm auf ein Umspannwerk gestürzt war. Auch im Landkreis Oldenburg musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken.

"Wir sind vor Ort mit dem Energieversorger", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Er konnte noch nicht sagen, wie lange der Ausfall andauert. Sturmtief "Klaus" hatte am Mittag Fahrt in der Region aufgenommen. "Mit dem Wind h