Einbrecher verletzt sich bei Sturz in Bremen schwer

Ein Einbrecher hat sich laut Polizei Bremen bei einer Tat schwer verletzt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bremen. Ein 31 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke in der Bremer Innenstadt eingebrochen. Bei seiner Flucht stürzte er aus dem Fenster und verletzte sich schwer.

Der 31-Jährige hebelte die Eingangstür der Apotheke in der Lloydpassage gegen 4.30 Uhr auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hierbei konsumierte er laut eigenen Angaben auch diverse Medikamente. Nachdem die Alarmanlage auslöste, wollte de