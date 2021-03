Die Bremer Polizei hat einen mutmaßlichen Dealer erwischt.

Michael Gründel

Bremen. Bereits am Freitagmorgen haben Einsatzkräfte der Polizei in Schwachhausen einen 43 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler gestellt. Außerdem fanden sie in seiner Wohnung eine größere Menge Rauschgift, unter anderem Heroin und Kokain.

Gegen 10.15 Uhr beobachteten Zivilkräfte wie der Mann aus seinem Auto heraus an eine Frau mutmaßlich Drogen verkaufen wollte. Sie gaben sich als Polizisten zu erkennen. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Einsatzkräfte mehrere Verkauf