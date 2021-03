Müllcontainer bei Kirche in Bremen-Kattenturm in Flammen

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Michael Gründel

Bremen. In Kattenturm haben auf dem Gelände einer Kirchengemeinde an der Anna-Stiegler-Straße in der Nacht zu Dienstag mehrere Müllcontainer gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Auf bislang ungeklärte Weise gerieten in der Nacht vier Müllcontainer auf dem Kirchengelände in Brand. Die Container brannten in voller Ausdehnung, teilt die Polizei mit. Außerdem schoben die Täter einen der brennenden Müllcontainer auf den