Nach Farbattacke auf Kirche in Bremer Altstadt laufen Ermittlungen

Bremen. Nach der Sachbeschädigung an einer Kirche in der Bremer Altstadt - die Kirche am Martinikirchhof wurde großflächig mit blau-lila-rosa Farbe bespritzt - prüft die Polizei aktuell die Echtheit eines Bekennerschreibens.

Eine den Flint-Personen ("female, lesbian, inter, non-binary und trans") nahestehende Gruppe bekannte sich laut Polizei auf dem Internetkontaktformular einer Anstalt des öffentlichen Rechts zu den Farbattacken. Laut eigenen Angaben nahmen d