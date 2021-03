Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Die Polizei Bremen ist am Sonntag bei einem spontanen Aufzug in der Östlichen Vorstadt, an dem überwiegend Frauen beteiligt waren, eingeschritten. Etwa 30 zum Teil vermummte und schwarz gekleidete Personen nahmen Sonntagabend an einem nicht angemeldeten Aufzug von der Straße Am Hulsberg in Richtung Vor dem Steintor teil. Dabei blockierten sie die Fahrbahn.

Es wurden laut Bericht der Polizei Banner wie "Qosay Sadam Khalaf - Es war Mord!" und "Alerta Alerta Querfeminista" mitgeführt, Parolen skandiert, Feuerwerkskörper gezündet sowie Pyrotechnik abgebrannt. Ein Versammlungsleiter gab