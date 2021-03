Die Polizei hat eine Geburtstagsfeier aufgelöst. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. In Bremen-Blumenthal hat die Polizei die Feier eines Kindergeburtstages gestoppt. Annähernd 30 Personen hatten dort gefeiert und so gegen die Corona-Regeln verstoßen.

In einer Wohnung in Blumenthal haben am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln ahnden müssen. Fast 30 Personen, darunter viele Erwachsene, hatten einen Kindergeburtstag gefeiert.Feier eines sech