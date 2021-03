Audi A7 auf Parkplatz am Mahndorfer See komplett ausgebrannt

Ein ausgebrannter Audi ist auf einem Parkplatz beim Mahndorfer See entdeckt worden.

NWM-TV

Bremen. Eine Spaziergängerin hat am Donnerstagmorgen am Mahndorfer See auf dem Parkplatz am Bollener Kirchweg in Bremen-Mahndorf einen bis auf die Karosserie ausgebrannten Audi A7 entdeckt.

Die Polizei Bremen konnte den Halter des Wagens ermitteln und hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zu Donnerstag im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminalda