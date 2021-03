Die Polizei musste einschreiten, nachdem ein junger Mann ohne medizinische Maske in einem Supermarkt in Kirchhuchting mit Pfefferspray zwei Männer attackiert hatte. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Kirchhuchting. Ein 19 Jahre alter Maskenverweigerer hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Supermarkt am Alten Dorfweg in Kirchhuchting einen Sicherheitsmitarbeiter und einen weiteren Kunden mit Pfefferspray verletzt. Das hat die Bremer Polizei mitgeteilt.

Der 19-Jährige trug im Supermarkt nur eine Stoffmaske statt einer medizinischen Maske und wurde daraufhin von der Filialleiterin und einem 42 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter angesprochen. Der Kunde zeigte sich laut Polizeibericht uneinsi