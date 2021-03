Kristina Vogt (Die Linke), Wirtschaftssenatorin von Bremen, spricht bei einer Sitzung der Bremischen Bürgerschaft.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover. Als eine Lockerung der Corona-Auflagen erlaubt das Bundesland Bremen die Öffnung von Geschäften für einzelne Kunden nach Voranmeldung.

Dieser Beschluss des Senats werde in den kommen Tagen in Kraft treten, sagte ein Sprecher der Landesregierung am Mittwoch. Vorher müsse das Parlament, die Bremische Bürgerschaft, zustimmen.Konnten Kunden schon bisher Bestellungen auf Absta