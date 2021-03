Wie der Bremer Zoll bedrohte Tier- und Pflanzenarten schützen will

Das Fell eines Braunbären wurde vom Hauptzollamt Bremen aufgrund eines Verstoßes gegen das Artenschutzrecht beschlagnahmt. Der Zoll will den Handel verhindern und hat sich zum Ziel gesetzt, vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen zu schützen.

Zoll Bremen

Bremen. Der Zoll in Bremen achtet gezielt darauf, was nach Deutschland eingeführt wird. Eines seiner Ziele: Er will die vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenwelt schützen.

„Der Zoll leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der biologischen Artenvielfalt. Leider stellen wir aber immer noch zu viele Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen fest." Das betont Volker von Maurich, Pressesprech