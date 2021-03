Vorführwagen auf Autohausgelände in Bremen geht in Flammen auf

Am Montagabend ist die Bremer Polizei bei einem Fahrzeugbrand auf dem Gelände eines Autohauses im Einsatz gewesen. (Symbolfoto)

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bremen. In der Bremer Neustadt ist am Montagabend auf dem Gelände eines Autohauses ein Vorführwagen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Autohändlers an der Kornstraße brannte gegen 21.45 Uhr. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand ein Sa