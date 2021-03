Mercedes-Beschäftigte in Bremen zu Warnstreiks aufgerufen

In Bremen sind auch Mercedes-Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen.

dpa

Bremen. Die IG Metall Küste hat im Norden zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Von Mitternacht an sollen Beschäftigte in elf Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vorübergehend die Arbeit niederlege. Aufgerufen sind auch Mercedes-Mitarbeiter.

Neben den Metallern, die im Mercedes-Benz-Werk beschäftigt sind, sollen in Bremen auch Mitarbeiter des Fahrzeugteilezulieferers Lear Corporation die Arbeit niederlegen. In Niedersachsen seien die Norddeutschen Seekabelwerke Nordenham betrof