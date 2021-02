Räuber attackiert Radfahrer in Bremen-Hastedt mit Glasflaschen

Der Radfahrer konnte entkommen, zog sich aber eine Kopfverletzung zu. (Symbolfoto)

imago images/Sven Simon

Bremen. Der Raub eines E-Bikes ist am Freitag in Hastedt fehlgeschlagen. Der Fahrradbesitzer wurde dabei durch eine Bierflasche am Kopf verletzt.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag in Hastedt versucht, einem 53 Jahre alten Mann das E-Bike zu entwenden. Als der Radfahrer sich wehrte, warf der Räuber mit Glasflaschen nach ihm und flüchtete. Der 53-Jährige musste