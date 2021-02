Bei ihren Corona-Schwerpunktmaßnahmen fertigte die Polizei zahlreiche Ordnungswidrigkeitsanzeigen an. (Symbolfoto)

imago images/Rene Traut

Bremen. Rund 50 Personen ohne Mund- und Nasenschutz sowie Mindestabstand flüchteten vom Park am Neustadtswall nach Lautsprecherdurchsagen der Polizei. An der Balgebrückstraße lieferten sich mehr als zwei Dutzend Jugendliche eine Prügelei.

Corona-Schwerpunktmaßnahmen haben Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch durchgeführt. In der Alten Neustadt, Burg-Grambke und in der Altstadt stellten sie mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest und erinnerten an die Maßnahme