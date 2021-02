Immer wieder Steine auf Bahngleisen in Bremen - Polizei fahndet nach Unbekannten

Seit Ende Januar ist es in Bremen zu zehn gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr gekommen.

Symbolfoto: dpa / Friso Gentsch

Bremen. Die Bundespolizei fahndet nach Unbekannten, die wiederholt Steine und Betonplatten auf Bahngleise im Bremer Stadtteil Oberneuland gelegt haben. Seit Ende Januar gab es zehn Fälle.

Allein von Ende Januar bis Mitte Februar seien neun solcher gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr registriert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Bei dem zehnten und jüngsten Fall am Dienstagabend wurde ein fahrend