Linienbus gerät in Bremer Neustadt in Brand

Zwei Feuerwehrtrupps unter Atemschutz löschten den Brand.

Feuerwehr Bremen

Bremen. Im Motorraum eines Linienbusses brach Feuer aus, der Busfahrer handelte besonnen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

In der Bremer Neustadt ist am Montagvormittag ein Linienbus in Brand geraten. Das Feuer brach im Motorraum aus. Laut Einsatzbericht ging der Notruf um 10.57 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein. Aufgrund der Meldung,