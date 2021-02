Zahlreiche Corona-Verstöße bei Frühlingswetter an Bremer Schlachte

Auch beim Grillen gelten die Corona-Regeln. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Bremen. Ärger hat es am Wochenende in Bremer Naherholungsgebieten gegeben: Die Polizei stellte einige Verstöße gegen die Corona-Regeln fest.

Auch die Bremer Polizei hat am Wochenende diverse Einsätze mit Corona-Bezug verzeichnet. Vor allem in Naherholungsgebieten wie am Achterdieksee und Ausflugszielen, wie der Schlachte, versammelten sich Menschen und verstießen gegen die gelte