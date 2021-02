Drogenfund nach Ruhestörung in der Bremer Neustadt

Diese Drogen hat die Polizei gefunden.

Polizei Bremen

Bremen. Mit gleich zwei Drogenangelegenheiten hatte es die Bremer Polizei in der Neustadt zu tun. In einem Fall hat sich ein Mann, der illegal Cannabis anbaute, die Ordnungshüter selber ins Haus geholt.

Cannabis, Zubehör zum Anbau und mehrere Marihuanapflanzen haben Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Donnerstagmittag in der Wohnung eines 32-Jährigen in der Bremer Neustadt gefunden. Zudem entdeckten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle g