Die Polizei konnte die Autoaufbrecher schnappen. (Symbolfoto)

imago images/MacPhoto

Bremen. Mehrere Autoaufbrecher waren in den vergangenen Tagen in Bremen unterwegs. Die Polizei konnte die Täter jedoch fassen.

Am Dienstagmittag hat ein 32-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt die Scheibe eines Autos eingeschlagen und eine Geldbörse gestohlen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden am Hulsberg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Zwei Jugendli