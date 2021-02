38 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Bremen. Bei einem Zimmerbrand in Bremen sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochabend in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Durch einen Zimmerbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Löwener Straße in Bremen-Huchting sind am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zwei Personen verletzt worden. Diese wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Kranke