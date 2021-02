Frauen und Mädchen in Nordwestbahn in Bremen von Jugendlichem festgehalten

Ein Zugmitarbeiter informierte die Bundespolizei, die das Trio ausfindig machte und nun ermittelt. (Symbolfoto)

Bundespolizei

Bremen. Ein Jugendlicher hat am Freitagabend mehrere Frauen und Mädchen in einem Zug festgehalten und am Aussteigen gehindert. Nun ermittelt die Bundespolizei, ob ein Zusammenhang zu Gepäckdiebstählen besteht.

Ein 16-jähriger Jugendlicher wird beschuldigt, am Freitag gegen 20.35 Uhr in einer Nordwestbahn auf der Fahrt von Bremen-Vegesack zum Bremer Hauptbahnhof zwei Frauen und zwei Mädchen an den Armen festgehalten zu haben. Gleichzeitig sollen n