In Bremen ist am Samstag die tiefste Temperatur seit März 2005 gemessen worden. (Symbolfoto)

Bremen. 2010 und 2012 hat der Deutsche Wetterdienst in Bremen eine Temperatur von -15,3 Grad gemessen: Am Samstag wurde dieser Wert unterboten und die tiefste Temperatur seit fast 16 Jahren gemessen.

In den Jahren 2019 und 2020 hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bremen gar keine zweistelligen Minusgrade gemessen. Die Daten werden an der Wetterstation am Bremer Flughafen erfasst. Nun wurde dort die tiefste Temperatur des vergangenen