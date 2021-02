Die Polizei hat in Bremen Tatverdächtige erwischt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bremen. Nach einem Einbruchsdiebstahl am Mittwoch in eine Autowerkstatt in Oslebshausen hat die Polizei vier junge Tatverdächtige festgenommen und drei gestohlene Autos sichergestellt.

Am Mittwochabend sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Oslebshauser Heerstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten aus einem Büro laut Polizeibericht zunächst mehrere Autoschlüssel und flüchteten anschließend mit drei dazugehörigen Kunde