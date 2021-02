Minderjährige versenkt Smart in Wasserkanal in Bremen

Diese Fahrt endete nicht wie gewünscht.

Polizei Bremen

Bremen. Eine 14-Jährige hat sich am Mittwoch in Burg-Grambke unerlaubterweise als Autofahrerin versucht. Dabei verlor sie auf schneeglattem Untergrund die Kontrolle über den Kleinwagen und stürzte mit dem Smart in einen zugefrorenen Wasserkanal.

Die Jugendliche und ihr 21 Jahre alter Beifahrer, gleichzeitig auch Halter des Fahrzeuges, blieben unverletzt und konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Gegen beide wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt, teilt die Polizei Bremen