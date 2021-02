Die Feuerwehr konnte den Hund aus dem Mahndorfsee retten.

Freymuth / Feuerwehr Bremen -

Bremen. Erneut hat die Feuerwehr Bremen einen Hund aus dem Eis retten müssen.

Am frühen Mittwochmorgen war das Tier am Mahndorfer See auf die dünne Eisfläche gelaufen und eingebrochen. "An dieser Stelle gilt nochmal der Hinweis, dass das Betreten der Eisflächen auf den Bremer Gewässern lebensgefährlich ist", teilt di