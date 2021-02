In der Neustadt hat es gebrannt.

Warnke/Feuerwehr Bremen

Bremen. Bei einem Feuer in der Bremer Neustadt hat die Feuerwehr Menschen retten können.

Am Dienstag ist es in der Mittagszeit zu einem Kellerbrand in einem Wohngebäude an der Essener Straße im Stadtteil Neustadt gekommen. Die Feuerwehr rettete insgesamt drei Personen, zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation