Unbekannte brechen in Impfstation eines Bremer Krankenhauses ein

Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchs um Hinweise. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen in die Impfstation eines Krankenhauses in Bremen-Osterholz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 6.45 Uhr am Samstagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin des Krankenhauses an der Züricher Straße, dass gleich in mehreren Räumen Türen aufgehebelt und Schränke durchsucht worden waren. Die Räume dienten unter anderem zur Impfung gegen d