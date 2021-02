Zugbegleiterin und Fahrgast flüchten in Bremen vor aggressivem Mann

Nachdem der Mann am Bremer Hauptbahnhof versuchte zu flüchten, legten im die Beamten der Bundespolizei Handschellen. (Symbolfoto)

Bundespolizei

Bremen. Die Bundespolizei hat in Bremen einen 26-jährigen Mann festgenommen, der in der Nordwestbahn eine Zugbegleiterin und einen Fahrgast erheblich bedroht hat. Beide flüchteten vor dem Mann und brachten sich im Führerstand in Sicherheit.

Der Fall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei am Dienstagnachmittag gegen 17.25 Uhr in einer Nordwestbahn auf der Fahrt von Vegesack zum Bremer Hauptbahnhof. Der 26-Jährige war aufgefallen, weil er nicht die vorgeschriebene Mund-Na