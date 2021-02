Täter nach ausländerfeindlichem Angriff auf Kinder in Bremen ermittelt

Zeugenhinweise haben die Polizei zu einem 66-jährigen Bremer geführt. (Symbolfoto)

Gert Westdörp

Bremen. Nachdem ein Mann am Montag auf einem Spielplatz in Bremen-Findorff mehrere Kinder rassistisch beleidigt und angegriffen hat, haben Zeugenhinweise die Polizei am Dienstag zu einem 66-jährigen Bremer geführt.

Nach Angaben der Polizei hat der Mann am Montagnachmittag die Kinder, die dabei waren den Spielplatz zu verlassen, ausländerfeindlich beleidigt und attackiert. Im weiteren Verlauf soll er einen elfjährigen Jungen aus der Gruppe zu Bode