In Eis eingebrochen: Bremer Feuerwehr rettet Hund

Hunderettung im Eis Bremen/ Feuerwehr Bremen

Feuerwehr / Wargalla

Bremen. Feuerwehrleute in Bremen haben am Montag einen Hund gerettet, der in den vereisten Werdersee eingebrochen war.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen haben am Montag in der Neustadt einen Hund aus einer Notlage befreit. Laut Mitteilung der Feuerwehr meldete eine Anruferin gegen 12.30 Uhr der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, ihr Hund sei auf der Höhe d