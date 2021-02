Corona-Kontrollen in Bremen: Polizei stellt 124 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten

imago images / Andreas Gora

Bremen. Die Polizei in Bremen hat am Wochenende bei Kontrollen eine Vielzahl an Verstößen gegen die Corona-Regeln festgestellt. Sie leitete mehr als 100 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein.

Die Polizei Bremen und der Ordnungsdienst der Hansestadt haben am Wochenende zwischen Freitag und Sonntag bei Kontrollen im Stadtgebiet eine Vielzahl von Verstößen gegen die Corona-Infektionsschutzregeln verzeichnet. Laut einer Mitteilung p