Jörg Sarbach/dpa

Bremen. Ein durstiger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag eine Eingangstür zum Bremer Flughafen eingetreten. Sicherheitsmitarbeiter und Bundespolizisten nahmen ihn fest.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 27-jähriger Bremer gegen 0.30 Uhr zunächst sein Handy an einer Steckdose im Parkhaus am Bremer Flughafen aufgeladen – dann wollte er seine Wasserflasche auffüllen. Er wollte in das zu