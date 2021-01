84-jähriges Ehepaar in Bremen in eigener Wohnung ausgeraubt

Zwei Männer haben am Mittwoch in Bremen ein älteres Ehepaar überfallen.

Stephan Jansen/dpa

Bremen. Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag ein 84-jähriges Ehepaar in ihrer Wohnung in der Bremer Vahr überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Wie die Polizei mitteilte, klingelte das Duo gegen 17 Uhr an der Wohnungstür der Senioren an der Wilseder-Berg-Straße. Als der 84 Jahre alte Ehemann, der die Pflegerin seiner Frau erwartete, öffnete, wurde er sofort ins Wohnzimmer gedrängt