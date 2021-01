Die Bremer Polizei hofft auf Zeugenhinweise, nachdem wiederholt ein Brief mit verdächtigem Pulver an ein Parteibüro geschickt wurde.

imago images / Sven Simon

Bremen. Nach dem erneuten Auftauchen eines verdächtigen Briefes in einem Parteibüro im Vegesacker Ortsteil Fähr-Lobbendorf bitten die Ermittler der Soko Spielplatz um Mithilfe.

Am Mittwoch dieser Woche entdeckte ein Mitarbeiter eines SPD-Parteibüros an der Lindenstraße in Bremen-Vegesack einen Brief mit einer pulverartigen Substanz. Nach einem größeren Polizeieinsatz stellte sich diese als ungefährlich heraus.&nbs