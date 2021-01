Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei in Bremen zu einer Cannabis-Indoorplantage geführt.

Matt Masin/dpa

Bremen. Eine Fahrzeugkontrolle in der Bremer Altstadt hat Einsatzkräfte der Bremer Polizei am Mittwoch auf eine heiße Spur gebracht. Sie fanden Betäubungsmittel und Utensilien, die auf einen illegalen Anbau hindeuteten. Der Verdacht sollte sich später bestätigen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stoppten die Beamten am Mittwoch gegen 16.30 Uhr einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen, die mit einem Mercedes an der Violenstaße unterwegs waren. Bei einer Verkehrskontrolle wurden sie auf ein off