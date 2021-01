Verdächtiger Brief an Bremer Innensenator sorgt für Großeinsatz

Der Brief an den Innensenator hat einen Großeinsatz ausgelöst.

NWM-TV

Bremen. Am Amtssitz des Senator für Inneres hat am Montagmorgen ein verdächtig wirkender Brief einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Eine Mitarbeiterin der senatorischen Dienststelle meldete der Polizei Bremen laut Mitteilung gegen 9 Uhr einen an den Innensenator adressierten, verdächtigen Brief mit rötlichen Anhaftungen. In Bremen war es im vergangenen Jahr zu einer&nbs