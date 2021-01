Zu Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen ist es am Mittwoch und Donnerstag in Bremen gekommen. (Symbolfoto)

Gerd Schade

Bremen. Eine Beerdigung mit etwa 150 Trauergästen hat am Donnerstag auf dem Friedhof Bremen-Osterholz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Mittwoch wurde in Walle eine 17-Jährige in einer Straßenbahn angespuckt, als sie Fahrgäste auf die Maskenpflicht hinwies.

Laut Mitteilung der Polizei fand am Donnerstagmittag auf dem Osterholzer Friedhof eine Beerdigung mit in der Spitze etwa 150 Trauergästen statt. Dabei kam es zu Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln, die zulässige Gesa