Ein 69 Jahre alter Mann hat am Samstag seine eigene Ehefrau in der Bremer Neustadt überfahren.

Symbolfoto: Feuerwehr Bremen

Bremen. Tragischer Unfall am Samstag in der Bremer Neustadt: Ein 69 Jahre alter Mann verlor beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr seine Ehefrau, die später im Krankenhaus verstarb.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stiegen ein 69-Jähriger und seine 67-jährige Ehefrau am Samstag gegen 10.30 Uhr an der Weizenkampstraße in ihr Auto. Beim Versuch aus einer Parklücke zu fahren, verlor der Mann die Kontrolle über seinen