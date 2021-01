Polizisten haben am frühen Sonntag eine Party mit neun Jugendlichen in Bremen-Vegesack aufgelöst.

imago images / Marius Bulling

Bremen-Vegesack. Die Polizei hat am frühen Sonntag eine Party in Bremen-Vegesack aufgelöst. Eine 18-Jährige hatte acht Freunde zu einer privaten Feier eingeladen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren die Beamten am frühen Sonntag gegen 1.25 Uhr zu dem Haus an der Friedrich-Humbert-Straße. In einer Wohnung hielten sich neun Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren auf, die zusammen laut feierten