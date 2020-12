Bremen. Seit diesem Mittwoch wird die 17-jährige Jennifer M. aus Baden-Württemberg erneut vermisst. Das Mädchen ist am Morgen in Bremen weggelaufen und auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Wie die Polizei berichtet, war die 17-Jährige bereits am 27. Juli von ihrem Zuhause in Bühl in Baden-Württemnberg als vermisst gemeldet worden. Sie konnte am 18. Dezember nach umfangreichen Ermittlungen in Bremen angetroffen werden. Es lagen keine Hinweise darüber vor, dass sie einer Straftat zum Opfer gefallen ist.

Das Mädchen verließ nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen eine staatliche Unterkunftseinrichtung in Bremen und kehrte bislang nicht zurück. Das junge Mädchen ist etwa 165 Zentimeter groß, schlank und hat langes dunkelblondes Haar. Die 17-Jährige ist laut Polizei aktuell auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Polizei Bremen

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Jennifer M. geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0421) 3623888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.