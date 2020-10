Bremen. In Bremen-Huchting wurde bei Sondierungsarbeiten eine Granate gefunden. Sie soll an diesem Freitag gegen 12 Uhr kontrolliert gesprengt werden. Dazu muss die B75 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 10,6 Zentimeter große Granate bei Sondierungsarbeiten an der Straße "Borchershof" gefunden.

Sprengmeister Andreas Rippert soll die Granate an diesem Freitag gegen 12 Uhr kontrolliert sprengen. Der Fundort wird in einem 200-Meter-Radius evakuiert. Die B75 muss für die Sprengung vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.