Trickbetrüger haben sich in Bremen am Telefon als Polizisten ausgegeben und einen tödlichen Unfall vorgetäuscht.

Michael Gründel

Bremen. Trickbetrüger sind am Dienstag in Bremen mit sogenannten Schockanrufen aktiv gewesen, bei denen sie am Telefon vorgaben, ein Angehöriger hätte einen tödlichen Unfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution zahlen. Ein Mann konnte festgenommen werden.