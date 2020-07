Brand im Keller: Feuerwehr muss Bewohner in Bremen aus Haus retten

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus an der Trivianusstraße sind am späten Dienstagabend fünf Personen verletzt worden.

Nonstopnews

Bremen. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am späten Dienstagabend in Bremen-Peterswerder sind fünf Personen verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden wegen eines "Massenanfalls von Verletzten" alarmiert.