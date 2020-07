26-Jähriger in Bremen schwer zusammengeschlagen

In der Bremer Neustadt ist am frühen Montagmorgen ein 26 Jahre alter Mann zusammengeschlagen worden.

dpa/Jens Wolf

Bremen. Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Montag in der Bremer Neustadt auf einen 26-Jährigen eingetreten und ihn dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte der Polizei stellten die beiden kurze Zeit später in Bahnhofsnähe und nahmen sie fest.