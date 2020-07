Bremen. Ein Streit um die Qualität eines Burgers ist am frühen Donnerstagmorgen in einem Schnellrestaurant in Bremen-Obervieland eskaliert. Es flogen Fäuste, ein Stuhl, ein Besen und eine Flasche mit Desinfektionsmittel.

