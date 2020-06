Bremen. Nach mehreren Verkehrsverstößen in der Bremer Überseestadt wollten Polizisten am Mittwochabend den Fahrer eines Smarts kontrollieren, doch sowohl Fahrer als auch Beifahrer flüchteten zu Fuß. Nun werden die zwei Männer verdächtigt, mit Drogen zu handeln.

