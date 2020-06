Ein Einbrecher hat sich bei seiner Tat in einer Bremer Tischlerei ein schlechtes Versteck ausgesucht.

dpa

Bremen. Ein 41 Jahre alter Einbrecher ist in der Nacht auf Mittwoch in eine Tischlerei in Bremen-Osterholz eingestiegen. Sein Plan, sich vor der Polizei auf einer Hobelmaschine zu verstecken, ging nicht auf.