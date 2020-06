Tumulte nach Vandalismus in Bremen-Gröpelingen

Zahlreiche Schaulustige haben am Sonntagabend Einsatzkräfte in Bremen behindert.

Jörn Martens

Bremen. Ein Mann hat am Sonntagabend in Gröpelingen die Scheiben von zwei Geschäften eingeschlagen und konnte auf der Flucht von der Polizei gestellt werden. Nachdem drei Männer in die Festnahme eingriffen, versammelten sich mehr als 50 Schaulustige um die Einsatzkräfte und behinderten die Maßnahmen.